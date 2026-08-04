Arkadaşların otobüs durağındaki şakalaşması kanlı bitti

Sofular Mahallesi'ndeki bir otobüs durağında dün saat 22.00 sıralarında bir bıçaklama olayı meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; durakta otururken şakalaşan M.D. (15) ile arkadaşı U.C.D. (15) arasında kavga çıktı. Kavgada M.D., cebinden çıkardığı bıçakla arkadaşı U.C.D.’yi kaşından yaralandı. U.C.D. kanlar içinde kalırken, M.D. ise kaçtı.
Yaralı, ihbar üzerine gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan U.C.D.’nin kaşına dikiş atıldı.
Polis ekipleri M.D.’yi yakalamak için çalışma başlattı.