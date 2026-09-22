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Arkadaşların tartışması kanlı bitti: 'Anneme hakaret etti' dedi, bıçaklayarak öldürdü

Arkadaşların tartışması kanlı bitti: 'Anneme hakaret etti' dedi, bıçaklayarak öldürdü

22.09.2026 15:25:00
Güncellenme:
DHA
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Arkadaşların tartışması kanlı bitti: 'Anneme hakaret etti' dedi, bıçaklayarak öldürdü

Fatih'te, iddiaya göre S.T.A., arkadaşı Ensar Sezgin'in, annesine hakaret etti. İkili arasında başlayan tartışmanın büyümesiyle S.T.A., Ensar Sezgin'i kalbinden bıçakladı. Sezgin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, kaçan S.T.A. ise polis ekipleri tarafından yakalandı.
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Seyyid Ömer Mahallesi İlyaszade Sokak'ta dün akşam saat 22.00 sıralarında çıkan kanlı bir tartışma yaşandı.

İddiaya göre, S.T.A. (18) ile arkadaşı Ensar Sezgin'in (18) arasında, Sezgin'in annesine küfrettiği iddiasıyla tartışma çıktı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesiyle S.T.A., Ensar Sezgin'i bıçakla kalbinden yaraladı.

Şüpheli S.T.A. olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Sezgin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis ekiplerinin şüpheliyi yakalamak için başlatmış olduğu çalışma sonucu S.T.A. yakalandı. Şüphelinin ilk ifadesinde, tartışmanın Ensar Sezgin'in annesine küfredildiği iddiası nedeniyle yaşandığını söylediği öğrenildi.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Çevre sakini Ekrem Atam, "Saat 22.30 civarıydı. Evde oturuyordum. Baktım dışarıda kavga var. İki tane ambulans gelmiş, polis ekipleri gelmiş. Yerde yatan bir kişiye kalp masajı yapmışlar. Sonra ambulansa aldılar. Sürekli masaj yapıyorlardı, yaşama şansı çok az diyorlardı. Bıçakla yaralanmış. Kurtulma şansı yok diyorlardı. Polisler yakalamış, arabadaydı" dedi.

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