Armatörün hurda gemileri bakımlı göstererek pek çok şirket ve kişiyi dolandırdığı ileri sürüldü

Yayınlanma: 13.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 13.01.2025 - 04:00

Dünyanın en büyük dördüncü denizcilik şirketi olan Mitsui O.S.K. Lines’ın (MOL) iktidara yakınlığıyla bilinen armatör G.B.A. tarafından 3.5 milyon dolar dolandırıldığı ileri sürüldü. Japon şirket konuya ilişkin icra takibi başlattı. G.B.A. ise firma yetkililerine verdiği senetlerin baskı altında imzalatıldığını iddia ederek senetlerin iptalini istedi. Mahkemeye fakirlik belgesi de sunan G.B.A’nın iptal talebi reddedildi. Öte yandan G.B.A. hakkında en az üç şirket ve beş kişinin nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

‘BAKIMLI GEMİ OYUNU’

Suç duyurusunda bulunan şikâyetçiler gazetemize konuştu. Hukuki süreç nedeniyle ismini açıklamak istemeyen şirket ortağı, araştırmaya başlayınca adeta bir dolandırıcılık organizasyonu ile karşılaştıklarını belirterek “Kişi kendi adına onlarca offshore şirketi açıyor. Bu şirketlerin mal varlığı gemiler. Yaşlı gemileri bakımlı göstererek şirkete hissedar çekiyor. Ardından bu gemileri hurdaya çıkararak aktif mal varlığı boşaltılıyor ve şirket tasfiye ediliyor. Böylece şirkete ortak olmak için binlerce dolar veren kişiler içi boşaltılmış şirketin hissedarı konumuna düşürülüyor. Bunu da şirket hissedarlarına sormadan yapabilmek için hisse çoğunluğunu kendisinde tutuyor. Siyasi bağlantıları sayesinde hâlâ ticari işlerine devam edebiliyor” iddiasında bulundu.

TÜRKİYE İKÂMETİ YOK

Suç duyurusunda bulunan başka bir şirketin yöneticisi ise “Şahsım, ortaklarım ve ortağı olduğum şirket binlerce dolar zarara uğradı. Bu zarar ticari bir kayıp olmaktan öte G.B.A’nın hileli eylemleri nedeniyle gerçekleşti. Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduk, savcılık dosyası ile önemli bilgi ve belgeler ortaya çıktı. Şu aşamada soruşturma seyrine zarar vermemek adına ayrıntılarını paylaşamıyorum. Konu avukatlarımızın takibindedir” dedi.

Gazetemize konuşan dava avukatları, kişi ve şirketleri en az 6 milyon dolar zarara uğrattığı iddia edilen G.B.A’nın hukuki takip yapılamaması için Türkiye ikâmetini sildirdiği ve adres olarak Marshall Adaları’nı gösterdiğine dikkat çekti.