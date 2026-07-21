Arnavutköy'de akıl almaz anlar: Kafasını defalarca kamyonet kasasına vurup kendisini bayılttı

Olay, Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen iki şahıs sokakta yürüdükleri sırada şahıslardan biri, alkolün etkisiyle kendisini park halindeki kamyonetin kasasına vurmaya başladı.

KAFASINI DEFALARCA METAL KASAYA VURDU

Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında kafasını defalarca metal kasaya vuran şahıs, kısa süre sonra bilincini kaybederek yere yığıldı. Çevrede bulunan yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

O ANLAR YURTTAŞLAR TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bölgeye gelen polis ve bekçi ekipleri, yerde hareketsiz halde bulunan şahsa ilk müdahaleyi yapmaya çalıştı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan olayı çevrede bulunan vatandaşlar ve yanındaki arkadaşı şaşkınlıkla izledi. Öte yandan, şahsın kafasını kamyonetin kasasına defalarca vurduğu ve ardından yere yığıldığı anlar da cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.