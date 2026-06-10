Arnavutköy'de feci kaza: Otomobil takla attı, 1 yaralı

Arnavutköy’de 2 hafif ticari araç, otomobil ve motosikletin karıştığı zincirleme kazada otomobil takla atarak bariyerlere çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, yol araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Boğazköy İstiklal Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi Sultangazi istikametinde meydana geldi. Cadde üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenle 2 hafif ticari araç, otomobil ve bir motosikletin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada takla atan otomobil, sürüklenerek bariyerlere çarptı. Otomobilde bulunanlar yara almadan kurtarılırken, motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafiğe kapatılan yol tekrar trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)