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Arnavutköy Sahili'nde üzerinde patlayıcı olduğu değerlendirilen İHA bulundu

Arnavutköy Sahili'nde üzerinde patlayıcı olduğu değerlendirilen İHA bulundu

20.07.2026 16:15:00
Güncellenme:
DHA
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Arnavutköy Sahili'nde üzerinde patlayıcı olduğu değerlendirilen İHA bulundu

Arnavutköy Karaburun sahilinde, ilk incelemelerde kırıma uğramış kamikaze insansız hava aracına (İHA) ait olduğu değerlendirilen cisim bulundu. Üzerinde patlayıcı olduğu değerlendirilen cisim SAS ekiplerince kontrollü şekilde imha edildi.
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Olay, 19 Temmuz Pazar günü Arnavutköy Karaburun Sahili ile Çatalca Ormanlı Sahili arasında kalan kıyı şeridinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar parçalanmış halde bir cisim fark etti.

Durumun yetkililere bildirilmesinin ardından ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ile Sualtı Savunma (SAS) Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen SAS komandoları, şüpheli cisim üzerinde yaptıkları teknik incelemede patlayıcı tespit etti.

Çevrede alınan geniş güvenlik önlemlerinin ardından, İHA enkazı SAS ekipleri tarafından kontrollü şekilde patlatılarak imha edildi.

İlgili Konular: #Arnavutköy #sahil