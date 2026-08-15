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Arnavutköy sahilinde İHA paniği: Kıyıya vurmuş halde bulundu

Arnavutköy sahilinde İHA paniği: Kıyıya vurmuş halde bulundu

15.08.2026 19:19:00
Güncellenme:
DHA
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Arnavutköy sahilinde İHA paniği: Kıyıya vurmuş halde bulundu

İstanbul Arnavutköy’de Yeniköy Sahili’nde yürüyüş yapan vatandaşlar, kumsalda insansız hava aracı (İHA) olduğu değerlendirilen bir cisim buldu.
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Arnavutköy Yeniköy Sahili'nde kumsalda yürüyen kişiler tarafından insansız hava aracı (İHA) olduğu değerlendirilen bir cisim bulundu

Olay, Yeniköy Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyıya vurmuş halde bir cisim fark etti. İnsansız hava aracı olduğu değerlendirilen cismi görenlerin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler, güvenlik önlemleri alarak cisim üzerinde ilk incelemelerini gerçekleştirdi. Yapılan ilk değerlendirmelerin ardından cisim, ekiplerce bulunduğu noktadan kaldırıldı. Menşei ve niteliğinin kesin olarak belirlenmesi amacıyla teknik incelemelerin yapılacağı Sahil Güvenlik Komutanlığı’na götürüldü.

 

 

 

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