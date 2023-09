Arnavutköy’de birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı: 'Mallarımızı kurtarmaya çalışıyoruz, mahvolduk'

Yayınlanma: 06.09.2023 - 07:53

Güncelleme: 06.09.2023 - 07:53

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından, İstanbul'da beklenen sağanak yağış etkisini gösterdi. Arnavutköy'de akşam saatlerinde başlayan yağış ise bazı bölgelerde sele neden oldu.

Arnavutköy'de birçok tekstil atölyesi ve bodrum katlarda bulunan daireleri su bastı. Yoğun yağış nedeniyle oluşan su baskınlarında vatandaşın suyu tahliye etme çabası cep telefonu kameralarına yansıdı.

"MALLARIMIZI KURTARMAYA ÇALIŞIYORUZ, MAHVOLDUK"

Arnavutköy, Şirindere mevkisinde bulunan bir ayakkabı atölyesini de su bastı.

Ayakkabı atölyesinin sahibi Şaban Uçar, “Bizim burada 3 tane atölyemize su bastı. Alt yapısı olmadığı için rögar tamamen kapalı olduğu için. Şuan da gördüğünüz gibi, tahliye ediyoruz. 10-15 milyona yakın içeride zayiatımız var. Şu an da mallarımızı kurtarmaya çalışıyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, perişan olduk. Yapacak hiçbir şey yok. İçerideki makinelerimiz, aletlerimiz hepsi suyun altında kaldı. Şu anda hepsi kullanılmaz halde. Su bastığında atölye çalışmıyordu, kapalıydı. Su bastıktan sonra atölyeye geldik. O anda kapıdan, pencereden her yerden şarıl şarıl su aktı. İçeride şu an 40-50 kişi suyu boşaltmaya çalışıyor" dedi.

SEL SULARINDAN SON ANDA KURTARILDILAR

Arnavutköy, Zemzem Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın bodrum katında oturan yabancı uyruklu bir ailenin evini su bastı.

Yabancı uyruklu çift komşularının yardımlarıyla son anda kurtarıldı. Evdeki eşyalar kullanılmaz hale gelirken, evin içindeki su mahalleli tarafından boşaltıldı.

Çiftin komşusu Kufied Abdul, “Burada Suriyeli bir aile oturuyor. Her şey mahvolmuş. Su tavana kadar geldi. Çok su geldi. Su geldi hemen çıktık. Her şey mahvoldu. Eşyalar bitti, her şey bitti. Su 2-3 metre geldi. Korktuk, bütün mahalle böyle. Burada da çok korktuk" şeklinde yetkililerden yardım istedi.