Arnavutköy'de biri çocuk 3 kişiyi yaralayan saldırgan serbest bırakıldı
Arnavutköy'de park yüzünden tartıştığı biri çocuk 3 kişiyi silahla vurarak yaralayan saldırgan yakaladı. 30'un üzerinde suç kaydı olduğu anlaşılan F.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Arnavutköy'de aracını bir işyerinin önüne park etmek isteyen sürücü ile esnaf arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Otomobil sürücüsü, işyeri sahipleri Fırat Öztürk ve Kurtuluş Tüysüz'e silahla ateş ederek bacaklarından yaraladı.
Çıkan mermilerden biri annesiyle birlikte okuldan dönen 7 yaşındaki Y.S. isimli çocuğun yüzünden yaralanmasına neden oldu. İşyeri sahipleri ve çocuk hastanede tedavi altına alınırken, polis olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen F.A,'yı Eyüpsultan’da bulunan evinde gözaltına aldı.
30’un üzerinde suç kaydı olduğu anlaşılan F.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. F.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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