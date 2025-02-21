Arnavutköy’de çocuklar kara doydu: Kardan Adam Yarışması düzenlendi!

Yayınlanma: 21.02.2025 - 17:36

Güncelleme: 21.02.2025 - 17:36

Kış mevsiminin keyfini doyasıya yaşamak isteyenler için düzenlenen Kar Festivali ve Kardan Adam Yarışması, Arnavutköy Şehir Parkı’nda büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Çocukların ve ailelerin katıldığı festivale yoğun ilgi gösterildi. Katılımcıların eğlencesini artırmak amacıyla festival alanına kar takviyesi yapıldı.

Festivale katılan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada çocuklarla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Hava koşulları nedeniyle okulların tatil olduğunu hatırlatan Candaroğlu, ‘’ Bugün sizler için bir kar festivali düzenledik. Kardan adam yapacaksınız ve en güzel kardan adamı yapanları ödüllendireceğiz. Ama buradaki bütün çocuklarımıza sürpriz hediyelerimiz olacak. İnşallah kazasız belasız bu soğuk havaları atlatacağız. Meteoroloji’den aldığımız bilgilere göre çok ciddi bir kar yağışı daha geliyor. Onu da atlattıktan sonra güzel anılar biriktirmiş olarak okullarınıza döneceksiniz. Sizleri çok seviyorum ve sizler için çalışmaya devam ediyorum. Eğitiminiz ve eğlenceniz için her zaman yanınızdayız” dedi.

Festival kapsamında düzenlenen Kardan Adam Yarışması, katılımcılar arasında kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Yarışmaya bireysel ve grup olarak katılanlar en yaratıcı kardan adamı yapmak için hünerlerini sergiledi. Jüri değerlendirmesi sonucunda, Muhammed Emin Dişçi tarafından yapılan Muzaffer isimli kardan adam birinciliği kazanırken, Eslem Acar tarafından yapılan Penguenler ikinci, Emirhan Öztürk ve Bünyamin Dişçi tarafından yapılan Rüştü Kardanoğlu ise üçüncü oldu.

Kardan adam yarışması birincisi Muhammed Emin Dişçi, ‘’ Bugün sabah kalktım ve çok heyecanlıydım, kahvaltımı yapıp annemlerle birlikte hemen buraya geldik. Kardan adamı kardeşlerim ile birlikte yaptım, birinci olmayı çok istiyorduk ve kazandık. Festival çok eğlenceli geçti. Bizler için bu etkinliği düzenleyen Belediye Başkanımız Mustafa Candaroğlu’na da çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

Kardan adam yarışması ikincisi Eslem Acar, "Mustafa Candaroğlu’ na çok teşekkür ediyoruz böyle bir imkan sunduğu için. Bugün bayağı bir eğlendik. Biz penguen ailesi yapmıştık kardan adam olarak. Yarışmada ikinci olduk ve radyo hediyemizi aldık” diye konuştu.

Yarışmanın üçüncüleri Emirhan Öztürk ve Bünyamin Köse ise "İkimiz birlikte geldik ve çok eğlendik. Beraber ters bir kardan adam yaptık, üçüncü olduk ve ödül olarak da termos hediyesi aldık. Festival çok güzel geçti emeği geçen herkese teşekkür ederiz’’ ifadelerini kullandı.

Birinciye bisiklet, ikinciye radyo, üçüncüye ise termos hediye edilirken, yarışmaya katılan tüm çocuklara da sürpriz hediyeler dağıtıldı. Festivalde sucuk ekmek, salep, çay ve su ikram edilirken, etkinlik alanında kurulan sahnede müzik eşliğinde eğlenceli aktiviteler düzenlendi.