Arnavutköy'de korkutan yangın!
İstanbul'da dün akşam saatlerinde bir binanın çatısında yangın meydana geldi. Ekiplerin müdahale ettiği yangında ölü ve yaralı bildirilmedi.
İstanbul Arnavutköy'de binanın çatısı alev alev yandı. Yangın, dün iftar saatinde Fatih Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatısında çıktı. Çatının alevlere teslim olduğunu gören çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın anı ve itfaiyenin müdahalesi cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.
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