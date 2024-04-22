Arnavutköy'de temel kazısı sırasında yol çöktü: Bina tedbir amaçlı boşaltıldı

Arnavutköy'de yoğun yağışın da etkisiyle bir inşaatın temel kazısı sırasında, bitişiğindeki yol çöktü. İnşaatın yanında bulunan bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

DHA
Yayınlanma: 22.04.2024 - 12:43
Arnavutköy'de temel kazısı sırasında yol çöktü: Bina tedbir amaçlı boşaltıldı
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İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Boğazköy İstiklal Mahallesi'nde bulunan bir derneğin inşaat alanında çökme yaşandı. Yoğun yağışın ardından inşaatın temel kazısı sırasında, bitişiğindeki yol çöktü. Çökmenin ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerinde olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

İnşaat alanının yanında bulunan 3 katlı bina zabıta ekipleri tarafından tahliye edilirken, çöken yol trafiğe kapatıldı. Belediye ekipleri, incelemelerin ardından çevrede güvenlik önlemi aldı. 4 dairenin bulunduğu binada yaşayan 17 kişi ise yakınlarının yanına yerleşti. Herhangi bir hasar almayan binanın güçlendirme çalışmaları ve çöken yolun inşaat sahipleri tarafından yapılacağı öğrenildi. İnşaat çalışmaları hakkında bir durdurma kararı alınmazken, bina sakinlerinin yapılan çalışmaların ardından tekrar evlerine girişlerine izin verilecek.


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