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Arnavutluk’a tatile giden Türk vatandaşı, cinayet soruşturmasında tutuklandı: Şüpheli aracın bagajından çıktı

Arnavutluk’a tatile giden Türk vatandaşı, cinayet soruşturmasında tutuklandı: Şüpheli aracın bagajından çıktı

21.08.2026 09:22:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Arnavutluk’a tatile giden Türk vatandaşı, cinayet soruşturmasında tutuklandı: Şüpheli aracın bagajından çıktı

Arnavutluk’un tatil beldesi Ksamil’e giden Ezgi Parlak, bir Portekizli turistin öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklandı. Cinayetin şüphelisi İngiliz vatandaşı Sokrat Vata’nın, Parlak’ın kullandığı aracın bagajında saklanırken yakalandığı belirtildi. Parlak ise şüpheliden haberi olmadığını savundu.
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Arnavutluk’a tatil amacıyla giden Ezgi Parlak, Ksamil’de 20 yaşındaki Portekizli turist Luis Miguel Varela Mendes’in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturmanın ardından cezaevine gönderildi.

Olay, 18 Ağustos Salı günü Ksamil’de bir gece kulübünde “kıza laf atma” nedeniyle başladığı belirtilen tartışmanın plajda kavgaya dönüşmesiyle meydana geldi.

PORTEKİZLİ TURİST ÖLÜ BULUNDU

Polisin müdahalesiyle kavga sona ererken, olaydan yaklaşık üç saat sonra Mendes’in cansız bedeni şezlongların arasında bulundu. Mendes’in vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı belirtildi.

Cinayetin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, olaylara müdahale etmediği öne sürülen iki polis memurunun da aralarında bulunduğu 45 kişi gözaltına alındı.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ BELİRLENDİ

Sabah'ın haberine göre tanık ifadeleri ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, cinayetin şüphelisinin 29 yaşındaki İngiliz vatandaşı Sokrat Vata olduğunu tespit etti.

Arnavutluk’ta yaşadığı ve bir barda çalıştığı belirtilen Vata’nın Tiran’a doğru bir otomobille gittiği bilgisine ulaşan polis, söz konusu aracı otoyolda durdurdu.

ARACIN BAGAJINDA YAKALANDI

Araçta Ezgi Parlak ile korsan taksicilik yaptığı belirtilen Türk vatandaşı Nuh Mahmutoğlu bulunuyordu.

Polisin yaptığı aramada Vata, aracın bagajında valizlerin arkasında saklanırken yakalandı.

Vata’nın ifadesinde kavga sırasında bir kişiyi bıçakladığını itiraf ettiği belirtildi.

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EZGİ PARLAK SUÇLAMALARI REDDETTİ

Gözaltına alınan Ezgi Parlak ise cinayetle herhangi bir ilgisinin olmadığını savundu. Parlak, Nuh Mahmutoğlu ile Tiran’a gitmek üzere anlaştıklarını ve aracın bagajında saklanan Vata’dan haberi olmadığını ileri sürdü.

11 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında Sokrat Vata cinayet suçlamasıyla; Ezgi Parlak ile Nuh Mahmutoğlu ise cinayete yardım ve yataklık suçlamasıyla tutuklandı.

İki polis memurunun “suçluyu kayırma”, altı kişinin ise cinayete iştirak suçlamasıyla tutuklandığı belirtildi. Böylece dosya kapsamında tutuklananların sayısı 11’e yükseldi.

 

Adana’da uluslararası bir şirkette denetmen olarak çalıştığı belirtilen Parlak’ın yakınları ise, “5 günlük bir tatil için Ksamil’e gitmişti. Suçsuz olduğuna inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #Cinayet #turist #Arnavutluk

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