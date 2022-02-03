Artan zamlara isyan eden AKP'li yurttaş: Bundan sonra tövbe oy vermem

03 Şubat 2022 Perşembe, 17:05

Türk-İş araştırmasına göre, bu ay 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı", 2022 yılı için belirlenen asgari ücreti yakalayarak 4 bin 249 lira oldu. Yoksulluk sınırı ise 13 bin 843 liraya yükseldi.

Cumhuriyet TV, Üsküdar'daki yurttaşların ekonomik gelişmeler ve zamlarla ilgili görüşlerini almak için mikrofon uzattı.

Ülkenin battığını söyleyen bir yurttaş, yaşadığı sıkıntıları şöyle anlattı:

''- Battık batacağımız kadar ne düşünelim ki düşünecek bir şey kalmadı. Yeni zamları da bekliyoruz. Bu ayın sonuna doğru o da olur...

- Yapsın inşallah yüzde 50 zam yapar da bu insanlar uyanır. Bizim insanlarımızı etkilemiyor, adam en iyisini yapıyor. Yüzde 100 zam olsun, insanlar kış uykusundan uyansın. 80 milyon olarak tek insana bağlı mıyız? Hangi parti olursa olsun önemli olan bu işlere biri el atsın. Yeter artık 20 yıl oldu.''

''ÜLKENİN DURUMU MALUM''

Önceki seçimlerde AKP'ye oy verdiğini söyleyen bir başka yurttaş ise, ''Bundan önce 3 kez AKP'ye oy verdim. Bundan sonra tövbe vermem. Şimdi neden vermeyeceğimi anlatsam, akşam olur eve geç kalırım. Ülkenin durumu malum'' şeklinde konuştu.

Yaşanan zamlara ve enflasyona karşı isyanını soğukkanlılıkla ifade eden seçmen, ''İnşallah daha fazla zam yaparlar. Halk hak ediyor. İnsanlar hak ettiği gibi yönetilir. Ben kendi adıma rahatım. Benim ekonomim iyi. 20 yıldır oy veriyorlar. Daha beter olsun, oy verenler daha çok sürünsün'' dedi.

Kamera: İsmail Bayraktar