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Artvin’de tarihi ahşap camide yangın… 1933 yılında inşa edilen cami kullanılamaz hale geldi

Artvin’de tarihi ahşap camide yangın… 1933 yılında inşa edilen cami kullanılamaz hale geldi

5.09.2026 00:08:00
Güncellenme:
ANKA
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Artvin’de tarihi ahşap camide yangın… 1933 yılında inşa edilen cami kullanılamaz hale geldi

Artvin’in Şavşat ilçesinde 1933 yılında inşa edilen tarihi ahşap cami, çıkan yangında büyük zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken caminin kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

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Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Pınarlı köyünde 1933 yılında inşa edilen ahşap cami çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. 

Şavşat ilçesine bağlı Pınarlı köyünde 93 yıl önce inşa edilen ahşap kaplamı camide henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Köy sakinlerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erleri yaptıkları yoğun müdahale sonucuyla yangını güçlükle kontrol altına aldı.

Alev alan camide soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni inceleniyor.

Yangının etkisiyle 1933 yılında inşa edilen caminin kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

İlgili Konular: #Cami #Artvin