Artvin'de yapılmak istenen 'siyanürlü projeye' tepki: 'Murgul'un tabutuna son çivi çakılmak istenmekte'

Artvin'in Murgul ilçesinde Cengiz Holding tarafından yapılması planlanan "siyanürlü Tank Liçi Projesi"ne ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda İnceleme Değerlendirme Komisyonu toplantısı yapıldı.

Toplantı sonrası açıklama yapan YENİ Parti Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, "Toplantıda Murgul halkının istemi ve talepleri bütün arkadaşlarımız tarafından ayrıntılı şekilde yetkililere iletildi. 2014 yılında ilgili şirket, Murgul'da siyanürlü altın tesisi kurmayacağını söyledi ve bunun altına imza attı. Bizim toplumumuzda bir imza; namustur, şereftir, haysiyettir. İlgili şirketi attığı imzaya, namusuna, haysiyetine ve şerefine sahip çıkmaya davet ediyoruz" dedi.

"MURGUL'UN TABUTUNA SON ÇİVİ ÇAKILMAK İSTENMEKTE"

Siyanüre Hayır Platformu kurucularından Görkem Durmuş, ilçe halkı ve platform olarak 2014'ten beri kıymetli metal üretiminde siyanür kullanımına karşı mücadele ettiklerini söyledi. Verilen taahhütlere uyulmadığını ve siyanürlü yöntemin yeniden gündeme getirildiğini kaydeden Durmuş, şöyle konuştu:

"ÇED dosyasına baktığımızda bunun yalnızca Murgul'u ilgilendiren ve Murgul ile sınırlı kalacak bir proje olmadığını görüyoruz. Çünkü ÇED dosyasında sayısal olarak belirtilen havuz kapasitelerinin yeterli olmadığı ve dosyada sunulan cevher tenörünün bu sisteme uygun olmadığı açıkça ortadadır. Bu nedenle projenin, ÇED dosyasında gösterildiği gibi değil, çok daha büyük bir kapsam taşıdığını bugün Bakanlık yetkililerine de anlattık. Tabiri caizse Murgul'un tabutuna son çivi çakılmak istenmektedir."

Murgul Siyanüre Hayır Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Alper Şeyhoğlu da şunları kaydetti:

"Biz 2014 yılından beri siyanüre karşı mücadele veriyoruz. O dönemde 840 işçi işi bırakarak, 'Bu işçi bu halkın katili değil' diyerek siyanüre karşı olduğunu ortaya koydu. Esnafıyla, işçisiyle ve halkıyla Murgul, yıllardır siyanüre karşı olduğunu açıkça ifade ediyor. Buna rağmen Cengiz Holding bu konuda ısrar ederek Murgul'da siyanür tesisi kurmak istiyor. Biz de bu tesisin yapılmaması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."

SOL Parti Meclis Üyesi Sercan Dede de şu görüşleri dile getirdi:

"Murgul'da bir siyanür tesisi yapılmak isteniyor. Murgul zaten yıllardır madencilik faaliyetleri nedeniyle yıpranmış ve yorgun düşürülmüş bir kentimiz. Bugün de siyanür havuzuyla birlikte Murgul'un tabutuna son çivi çakılmak isteniyor. Murgul'da siyanür demek ölüm, doğanın ve çevrenin yok edilmesi, halk sağlığının bütünüyle tehdit altına girmesi demektir.

Artvin'in bütünüyle bir maden kenti haline getirilmesi ve Murgul'da kurulacak siyanür tesisiyle birlikte işlenecek rezervler düşünüldüğünde, büyük bir çevre felaketinin kapımızda olduğu görülmektedir."