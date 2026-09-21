Artvin Kemalpaşa’da emeklilerin geçim isyanı: Pazara gidecek, kirayı ödeyecek gücümüz kalmadı

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan emekliler, artan hayat pahalılığından yakındı. Pazara gitmekte zorlanan, ürettiği çaydan elde ettiği gelirden de yeterli karşılığı alamayan emekliler, Kemalpaşa’da hayatın bazı yönleriyle daha kolay olmasına rağmen genel anlamda yaşam koşullarının her geçen gün daha da zorlaştığını anlattı.

Kemalpaşalı emekli, “Hayat biraz zor gidiyor. Pahalılık var, o kadar. Vatandaşın cebinde parası yok ki pazara gitsin. Alacak gücü kalmadı" diye konuştu.

"ZOR GEÇİNİYORUZ"

Kemalpaşalı muhtar ise “Millette alacak güç kalmadı. Evet, çayımız var ama bir sürü iş var, masraf var. Dedemizden bize kalan on dönüm arazi de beş kardeşe pay edildi, bize iki dönüm düştü. Devlet elimizdeki hazine mallarının hepsini aldı. Elimizde bir şey kalmadı. Zor geçiniyoruz” dedi.

Emekli Yaşar Tatar, 23 bin 500 lira maaşının yetmediğini belirterek, şunları söyledi:

"Kemalpaşa merkezinde oturuyorum. Emekliyim. 23 bin 500 lira maaş alıyorum, yetmiyor. Çayı da 35 liradan aldılar. Özel sektör geldi, 27 liradan çay aldı. Yani ne bileyim, halkı devamlı sömürmenin peşindeler. Bir pazara bakın, kimseyi bulabiliyor musun? Hangi parayla, ne alacak ki adam pazardan? Ben gittim, orada iki kilo üzüm alayım dedim. 100 liradan 200 lira. Buyur. Daha ne alacağım ki eve? İşte şimdi torunlar okula başladı. Onu da bilmiyorum. Nasıl harçlık vereceğiz, ne yapacağız? Bilmiyorum yani. Sonumuzu Allah hayır etsin diyeceğim. Başka da diyecek bir şey yok."

"BU BÖYLE GİTMEZ"

Kemalpaşalı emekli Fehmi Üstabaş, çay gelirinin ve emekli maaşının geçinmeye yetmediğini belirterek, "Emekliyim. Hayatımız bölgesel olarak biraz iyi ama genelde kötü. Çayımız var. Veriyoruz, iki üç tane çaya da yetmiyor. Emekli maaşı falan. İnşallah bir düzene girer Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hepimizin devletidir. Bir sıkıntı yaşamayacağız inşallah. Önümüzde çok güzel günler olacak” diye konuştu.

"PAZARA AKŞAMLARI GİDİYORUZ Kİ UCUZ OLSUN"

Kemalpaşalı emekli, artan hayat pahalılığı nedeniyle pazara bile akşam saatlerinde, ürünlerin ucuzlamasını bekleyerek gittiklerini belirterek, "Ekonomi biraz problem. Biz emekliler birazcık darlanıyoruz. Sıkıntımız çok. Pazara, ‘Hanım, gitme’ diye yalvarıyoruz fakat gitmek zorunda. Çünkü bir haftada yiyeceğimizi pazardan alıyoruz. Fakat akşama doğru gidiyoruz, ucuzlasın da ondan sonra alalım diye. O kadar kötü efendim. Halimiz ne olacak? Vallahi şu anda bekliyoruz. Her an her şey olabilir. Bizi kurtaracak birini bekliyoruz" dedi.

“28 BİN LİRA MAAŞLA 35 BİN LİRA KİRA OLURMU”

Kemalpaşalı emekli vatandaş, 28 bin liralık maaşla geçinmenin mümkün olmadığını belirterek, "28 bin lira alıyorum. Aslında bizim maaşlar şu anda 2007'de yüzde 75'e hesaplanıyordu ya onu yüzde 35'e hesapladılar. Şu anda bizim maaşların 37-38 bin lira olması lazım. İktidar değişmeden düzelme şansımız yok. Bu sistem değişmeden düzelme şansımız yok. 28 bin lira olan bir asgari ücretle 35 bin liraya ev kirası olur mu? Ya ben 28 bin lirayı kiraya verdikten sonra geri kalan parayı ben nasıl ödeyeceğim?” diye konuştu.