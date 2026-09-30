Artvin Şavşat'ta 30 yıllık Nigar Bilgin sırrı çözüldü: 20 yıldır 'mağarada yaşayan' eşi tutuklandı

Artvin'in Şavşat ilçesinde yaklaşık 30 yıldır kayıp olan ve hakkında hiçbir resmî başvuru bulunmayan Nigar Bilgin dosyasında sıcak bir gelişme yaşandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda cinayetin aydınlatıldığını duyurdu. Nigar Bilgin’in yeni kimlik kartı başvurusunda bulunmaması üzerine başlatılan mahallî tahkikatta, şahsın 30 yıldır kayıp olduğu ve hiçbir dijital ayak izine rastlanmadığı belirlendi.

20 YILDIR MAĞARADA YAŞIYORDU

Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, Nigar Bilgin'in resmî nikâhlı eşi Z.B. tarafından şiddet gördüğüne dair bilgilere ulaştı. Ekiplerin araştırmaları sonucu, şüpheli Z.B.’nin yaklaşık 20 yıldır köyün dışındaki ormanlık alanda bulunan bir mağarada tek başına yaşadığı tespit edildi.

YER GÖSTERMEDE KEMİK PARÇALARI BULUNDU

Şüphelinin kardeşlerinin beyanları üzerine harekete geçen İlçe Jandarma ve JASAT ekipleri, Z.B.’yi düzenlenen operasyonla yakaladı. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı eşliğinde gerçekleştirilen yer gösterme işleminde, Nigar Bilgin’e ait olduğu değerlendirilen kemik ve kıyafet parçalarına ulaşıldı.

Gözaltına alınan katil zanlısı eş Z.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin kardeşlerinden A.B. hakkında yurt dışına çıkış yasağı, M.B. hakkında ise ev hapsi kararı uygulandı.