Artvin'de düğüne gidenleri taşıyan minibüs devrildi: 15 yaralı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, düğüne gelen yolcuları taşıyan minibüs, lastiği patlayınca tünel girişinde kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, 15 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 18.08.2023 - 12:48
Artvin'de düğüne gidenleri taşıyan minibüs devrildi: 15 yaralı
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Yusufeli ilçesi Arpacık köyünden dün saat 18.30 sıralarında ilçe merkezindeki düğüne gelen yolcuları taşıyan Mehmet Avrasyalı yönetimindeki 08 M 9064 plakalı minibüs, Lan-Tamat viyadüğündeki T-17 Tüneli girişinde lastiği patlayınca kontrolden çıkıp devrildi.

Kazada, 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Araçtaki 15 kişi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası Yusufeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. 


Artvin

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