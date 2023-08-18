Artvin’de minibüs devrildi: 11 yaralı

Artvin’in Yusufeli İrmakyanı Köyü'nde bulunan T-17 tünelinde minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 18.08.2023 - 07:40
Artvin’de minibüs devrildi: 11 yaralı
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Artvin’in Yusufeli ilçesine bağlı Irmakyanı Köyü T-17 tüneli içerisinde Mehmet Avarisli (56) yönetimindeki 08 M 9064 plakalı minibüs lastiğinin patlaması sonrasında kontrolden çıkarak devrildi.

112 acil çağrı merkezine gelen ihbar üzerine Olay yerine acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçta bulunan sürücünün yanı sıra Emine Y. (47), Serap B. (33), Aslan İ. (72), Altun İ. (62), Mülkinaz A. (49), Servet Y. (65), Yavuz G. (45), Şengül G. (39), İsa B. (36) ve Hatice A. (59) yaralandı.

Yaralılar ambulansla Yusufeli Devlet Hastanesine sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından yaralıların 3’ü de Artvin Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.


Artvin yaralı Minibüs

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