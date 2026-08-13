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Asansör kazasında yaralandı, 39 gün sonra hayatını kaybetti

Asansör kazasında yaralandı, 39 gün sonra hayatını kaybetti

13.08.2026 17:03:00
Güncellenme:
DHA
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Asansör kazasında yaralandı, 39 gün sonra hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde çalıştığı otelde kontrol ettiği arızalı asansör ile duvar arasına sıkışan teknik personel Abdullah Çıtak (24), tedavi gördüğü hastanede 39 gün sonra hayatını kaybetti.
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Antalya'nın Alanya ilçesinde Konaklı Mahallesi'ndeki otelde 4 Temmuz saat 12.30 sıralarında, teknik personel Abdullah Çıtak arızalanan asansörü kontrol etmek istedi. Bu sırada henüz belirlenemeyen nedenle asansör ile duvar arasına sıkışan Abdullah Çıtak yaralandı. İhbar üzerine otele sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan Çıtak, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

8 AY ÖNCE EVLENDİ

Hastanede 39 gündür tedavisi süren Abdullah Çıtak dün hayatını kaybetti. Çıtak'ın cenazesi Payallar Merkez Mezarlığı'na defnedildi. Abdullah Çıtak'ın yaklaşık 8 ay önce evlendiği öğrenildi.

İlgili Konular: #Antalya #Alanya