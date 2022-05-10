Asansörle duvar arasına sıkışan 1,5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

10 Mayıs 2022 Salı, 16:17

Kurtuluş Mahallesi 7003 Sokak'taki bir apartmana misafir olarak gelen bir kadın, 1,5 yaşındaki oğlu Ali Haydar Demir'in içinde olduğu bebek arabasıyla asansöre bindi. 4. katta inen anne, bebek arabasını çıkarmaya çalıştığı sırada asansör hareket etmeye başladı.

SIKIŞTIĞI YERDEN AĞIR YARALI OLARAK ÇIKARILDI

Bebek arabasının asansörle duvar arasında sıkışması üzerine olay yerine itfaiye ve CANKUR ekipleri çağırıldı.

Ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak çıkarılan Demir, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.