Asgari ücretliye tatil hayal

29 Nisan 2022 Cuma, 05:40

İzmir’deki turistik ilçelerde kendi çadırıyla kamp yapacak olan tatilcilerin kişi başı ortalama 70 TL, karavan ile kamp yapacak tatilcilerin ise kişi başı 100 TL ödemesi gerekiyor. Gümüldür ilçesinde çadır kampı 85 TL, karavan 100 TL, Foça ilçesinde çadır ve karavan 75 TL, Seferihisar ilçesinde çadır kampı 75 TL, Dikili’de 70 TL, Çeşme’de 85 TL, Karaburun ilçesinde ise 70 TL olarak sıralanıyor. Kent merkezine yakın Menderes ilçesinde de çadır başına 110 TL, karavan için 200 TL ücret alınıyor. Kuşadası ilçesinde bulunan üç farklı tesisin fiyatları 60 ile 75 TL arasında değişirken karavan kampı için vatandaşların ortalama kişi başı 100 TL ödemesi gerekiyor. Muğla kamp alanlarında fiyatlar İzmir ve Aydın’a göre yükselirken, Fethiye ilçesinde çadır kampı ortalama 100 TL, Akyaka’da 80 TL, Milas’ta 80 TL ve Datça ilçesinde 100 TL olarak sıralanıyor. Tesislerde genellikle 0-12 yaş arasındaki çocuklar için 30- 50 TL arasında ücret ödenmesi gerekiyor.