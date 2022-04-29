Asgari ücretliye tatil hayal

Asgari ücretliye tatil hayal
Emekli ve asgari ücretli çalışan üç kişilik bir ailenin çadırda sadece üç günlük bir tatil yapması dahi 2 bin TL’yi buluyor.
İzmir’deki turistik ilçelerde kendi çadırıyla kamp yapacak olan tatilcilerin kişi başı ortalama 70 TL, karavan ile kamp yapacak tatilcilerin ise kişi başı 100 TL ödemesi gerekiyor. Gümüldür ilçesinde çadır kampı 85 TL, karavan 100 TL, Foça ilçesinde çadır ve karavan 75 TL, Seferihisar ilçesinde çadır kampı 75 TL, Dikili’de 70 TL, Çeşme’de 85 TL, Karaburun ilçesinde ise 70 TL olarak sıralanıyor. Kent merkezine yakın Menderes ilçesinde de çadır başına 110 TL, karavan için 200 TL ücret alınıyor. Kuşadası ilçesinde bulunan üç farklı tesisin fiyatları 60 ile 75 TL arasında değişirken karavan kampı için vatandaşların ortalama kişi başı 100 TL ödemesi gerekiyor. Muğla kamp alanlarında fiyatlar İzmir ve Aydın’a göre yükselirken, Fethiye ilçesinde çadır kampı ortalama 100 TL, Akyaka’da 80 TL, Milas’ta 80 TL ve Datça ilçesinde 100 TL olarak sıralanıyor. Tesislerde genellikle 0-12 yaş arasındaki çocuklar için 30- 50 TL arasında ücret ödenmesi gerekiyor.
Video Haberler
- 'Hep manipüle etmeye çalıştılar...'
- Kızına ‘atla’ diyen babaya 20 yıla kadar hapis talebi
- Beykoz'da korkunç kaza! 1 ölü, 1 yaralı
- Manisa'da sezonun ilk kirazı 700 TL'den satıldı
- 'Açlıktan öldük, kimsenin haberi yok!'
- İstanbul'da çadır ve karavan talebinde artış
- İstanbul'da korkutan yangın
- Evi sattı, kiracıyı sokağa attı
- Nisa bebeği sokağa terk eden anne hakim karşısında
- Boru fabrikası, atık suları dereye boşalttı
En Çok Okunan Haberler
-
- Elon Musk'tan şaşırtan tweet: 'Kokain koyacağım'
- Ehliyet alımında yeni dönem!
- Sedat Peker ve yakın isimlerden art arda paylaşımlar
- Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e 'tehdit'
- Ankara'da film gibi esir takası
- İşte İmamoğlu'nun karşısına çıkacak aday
- 'Sanki kriz geçiriyordu, bir anda sinirlendi!'
- CHP'li Özel'den Erdoğan'a 'soyadı' yanıtı
- Zelenski'den 'maddi kayıp' açıklaması
- TOGO Kuleleri için yıkım kararı