Aşı karşıtlarına izin veren valilik aile hekimlerine yasakladı
Aşı karşıtlarının miting yapmasına izin veren İstanbul Valiliği, İstanbul Aile Hekimliği Platformu’nun Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne karşı 7 Ekim’de Yenikapı miting alanında yapacakları buluşmayı yasakladı.
Sağlık Bakanlığı’nın 30 Haziran’da yayınladığı, aile hekimlerinin ifade özgürlüğü ve görüş açıklama hakları dâhil birçok sınırlandırma getiren ve yaptırımların yer aldığı ‘Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ 1 Temmuz’da yürürlüğe girdi.
İstanbul Tabip Odası’nın yanı sıra beş sendika ve üç dernek tarafında kurulan İstanbul Aile Hekimleri Platformu, aile hekimlerinin işten çıkarılmasını kolaylaştıran yönetmenliğinin geri çekilmesi için “Özlük haklarımıza, halkın sağlık hakkına sahip çıkıyoruz. Ceza yönetmenliği geri çekilsin” çağrısıyla 7 Ekim’de iş bırakacaklarını ve aynı gün 12.00’da Yenikapı miting alanında toplanacağını duyurdu.
‘UYGUN GÖRÜLMEDİ’
Aşı karşıtlarının 11 Eylül’de Maltepe’de miting yapmasına izin veren İstanbul Valiliği ise Platformun buluşmasını yasakladı. İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit’in imzası olan ve 30 Eylül’de alınan yasak kararında hiçbir gerekçe gösterilmeden “Valiliğimizce uygun görülmemiştir” denildi. Platform, Valiliğin yasaklama kararının durdurulması için İstanbul 10. İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme dün verdiği kararda, buluşmanın 2 gün sonra planlanmasına rağmen, Valiliğin savunması ve arar karar için 15 gün süre verdi.
AYNI SAATTE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDE
Kararı gazetemize değerlendiren İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Recep Koç, “Bu tamamen hukuksuz bir durum. Aşı karşıtlarına izin veren valilik, aile hekimlerinin hak ve emek mücadelesi için yapmak istediği bir buluşmaya izin vermiyor” dedi. Platform, aynı saatte Çemberlitaş İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapacaklarını duyurdu.
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