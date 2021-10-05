Aşı olana 'motorinde indirim' kampanyası başlattı

Denizli Buldan’da bir akaryakıt istasyonunun sahibi, yurttaşları Covid-19 pandemisi karşısında aşı olmaya teşvik etmek amacıyla indirip kampanyası başlattı.

ANKA
05 Ekim 2021 Salı, 14:32
Aşı olana 'motorinde indirim' kampanyası başlattı
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Buldan’ın Acısu bölgesinde bulunan benzin istasyonunun işletmecisi Mahmut Demir tarafından yürütülen, "aşı olanlara akaryakıtta indirim" kampanyasına yurttaşların ilgisi yoğun oldu.

Aracına yakıt almak için gelen yurttaşlar aşı olduklarını göstererek kampanyadan faydalanabiliyorlar.

İşletmeci Mahmur Demir, “Ülkemizde aşı olmayan vatandaşlarımızın sayısı hala çok yüksek. İnsanların aşı yaptırması için bizler de böyle bir kampanya hazırladık. Buradaki amacımız aşı düşmanlığını biraz olsun azaltmak. Herkes aşısını olsun, koronavirüsten kurtulalım” dedi.


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