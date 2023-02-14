Asılsız "bina çöktü" paylaşımı yapan kişi tutuklandı

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 10:45

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 10:45

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Şanlıurfa'da, sosyal medya hesabından devam eden artçı sarsıntılarda kentte 3 binanın yıkıldığı yönünde asılsız paylaşım yaptığı belirlenen Hayati Sedef adlı kişi, polisler tarafından gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelinin, çıkarıldığı hakimlikçe "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklanması yönünde karar verildiği aktarıldı.