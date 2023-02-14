Asılsız "bina çöktü" paylaşımı yapan kişi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden olan Şanlıurfa'da, sosyal medya hesabından artçı depremler nedeniyle binaların yıkıldığına yönelik asılsız paylaşımlar yapan kişi tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 10:45
Asılsız
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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Şanlıurfa'da, sosyal medya hesabından devam eden artçı sarsıntılarda kentte 3 binanın yıkıldığı yönünde asılsız paylaşım yaptığı belirlenen Hayati Sedef adlı kişi, polisler tarafından gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelinin, çıkarıldığı hakimlikçe "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklanması yönünde karar verildiği aktarıldı.


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