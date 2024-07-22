Aşırı sıcakta İstanbul Havalimanı pistlerinde dalgalanmalar oluştu

İstanbul’da aşırı sıcaklar etkisini artırırken İstanbul Havalimanı pistleri işte böyle görüntülendi. Sıcak havanın pistlerde oluşturduğu dalgalanma kameralara yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 22.07.2024 - 15:43
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İstanbul’da aşırı sıcak ve nemli hava etkisini sürdürüyor.

Kent genelinde termometreler 39 dereceyi gösterdi.

Sıcaklık artmaya başlayınca İstanbul Havalimanı pistlerinde sıcak havanın etkisiyle dalgalanmalar oluştu.

Dalgalanma kamera ile görüntülendi.


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