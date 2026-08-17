Asırlık Gece’yi eleştiren 15 Temmuz şehidinin eşi FETÖ’cülükle suçlandı: Asırlık ayıp

TRT’nin 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıldönümünde yayınlamaya başladığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın’ın kitabından uyarlanan dramatik-belgesel niteliğindeki Asırlık Gece dizisinin 10. bölümünde, şehit albay Sait Ertürk’ün hikayesi anlatıldı. Bölüm sonrası Ertürk’ün eşi Ceylan Ertürk, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

‘DOĞRU DÜRÜST YAPSAYDINIZ’

Ertürk, “Bugün eşim Sait Ertürk Albay'ı da dahil ettikleri bölümü izledim. Bir tek şeyi doğru anlatsaydınız olmazdı değil mi? Yaptığınız işi doğru dürüst yapsaydınız. Canlandırma yapmışlar, ne olup biteni ne de kişileri doğru yere oturtmuşlar. Nereden başlamak, nasıl anlatmak lazım bilemedim. Zahmet edip bir röportajı izleseler o da olurdu. Böyle zamanlarda Sait kalkıp gelse, her şeyi dosdoğru anlatabilse diyorum… Ne eksik ne fazla” ifadelerini kullandı.

DARBECİLERLE ÇATIŞMAYA GİRDİ

Ceylan Ertürk ve kayınbiraderi İsmail Ertürk, geçmişte TRT ve Veryansın TV’ye verdiği röportajlarda olay gecesini anlatmıştı. Buna göre normalde İstanbul kolordusunda görev yapmakta olan Sait Ertürk, 15 Temmuz gecesi, olayın darbe girişimi olduğunu anlayınca, boğaz köprüsüne tank gönderen 66. Mekanize Piyade Tugayı’na gitmek ve onları durdurmak istedi. Burada görev yapan arkadaşı albay Davut Alâ’yla iletişime geçti ve beraber tugaya hareket ettiler. Ertürk, tugayda darbecilerle çatışırken sağ kolundan vurularak şehit olurken, Alâ ise gazi oldu.

‘OLDUĞU GİBİ ANLATMALISINIZ’

Ceylan Ertürk, olay örgüsünün dizide doğru aktarılmadığını savundu. “Kişilerin olaya dahil oldukları yer ve zamanlar hallaç pamuğuna dönmüş. Olayların sıralaması, tugaya gidiş şekli, diyaloglar, saatler gerçekle örtüşmüyor. Gerçekte sabaha karşı çatışmadan hemen önce kışlaya gelen polis Serdar Gökbayrak kardeşimiz, dizinin en başında olaylara dahil edilmiş. Gökbayrak kardeşimiz başından vuruldu. Eşim başından değil, sağ kolundan vuruldu. Çatışma alanı ve şekli tamamen yanlış. Ortada yaşanmış bir olay varken, bir belgesel çekiyorsanız, her şeyi olduğu gibi anlatmalısınız” sözlerini sarf etti. Ertürk, dizide tanıklıklarını anlatması için kendisine de söz hakkı verildiğini ancak olayların çarpıtılması endişesiyle bunu reddettiğini ifade etti. “Katılsaydım da durum değişmezdi” dedi. Davut Alâ ise 10. bölümde yer aldı.

‘TERÖRİST AĞZI’ İTHAMI

Ertürk’ün yazdıklarına yanıt olarak bazı sosyal medya kullanıcılarının ithamları dikkat çekti. Tugay Şugüneş isimli bir kişi, “Hepsini okudum, okurken de 15 Temmuz hain darbe girişimini engelleyen bir kahramanın eşine yakıştıramadım. ‘Anlatılanların olup bitenle alakası yok’ söylemi FETÖ’cülerin söylemidir, o gecenin teröristlerinin ağzıyla konuşmaktır. Asil bir kahramanın eşine yakışmaz” dedi.

Kimileri, Ceylan Ertürk’ün dizide yer almamasını “AKP’li görünmeme isteğiyle” ilişkilendirerek onu suçladı, kimileri ise Ertürk’ün siyasi kariyer peşinde koştuğunu öne sürdü. Bu paylaşımlara yoğun tepkiler geldi.

‘PİS AĞZINIZA ALMAYIN’

Ceylan ve Sait Ertürk’ün kızı Ceren Ertürk ise, annesine gelen olumsuz yorumları kınayarak, “Yıllarca tüm detaylarıyla olayların her saniyesini çalışmış olanlar bizleriz. Eğer eşi burada çıkmış, sitemini dile getiriyorsa, bilirkişi gibi ortaya atılıp empatiden yoksun ve hatta iğrenç ithamlarla dolu yanıtlar veremezsiniz. Babamın kemiklerini sızlatan asıl sizin gibiler. Biricik eşi Ceylan Ertürk'e hakaret etmiş ya da damgalama hadsizliğinde bulunmaya çalışmış herkese: Babamın adını o pis ağızlarınıza almayı, hele ki ‘Şehidimiz’ diye sahiplenmeyi kesin” dedi.

Yapımda yer almama sebeplerinin, geçmişte bazı röportajların çarpıtılması olduğunu kaydeden Ertürk, “Bizi aradıklarında, babam hayatta olsa ne isteyeceğini istişare ettik. Babam asla manipüle edilmiş, kırpılmış, işlerine gelindiği gibi yazılmış ve kurgulanmış bir işin parçası olmak istemezdi. Bölümü izlediğimizde de üzüntümüz ve hayal kırıklığımız bu sebeptendi. Tüm hataların üzerine bir de Şehit Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk'ü sürekli tereddütlü bir yüz ifadesiyle, onay bekleyen bir halle canlandırtmışlar oyuncuya. Ne münasebet!” sözlerini kullandı.