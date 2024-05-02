Aşk-ı Memnu'yu aratmayan ihanete 1 milyon liralık tazminat

Samsun’da Ayşe A., kendisini hem yakın arkadaşı S.Ç. hem de dayısının eşi A.S. ile aldattığını öne sürerek eşi Ahmet A.’ya boşanma davası açtı. Mahkeme, Ahmet A.’nın, A.S. ile 326 günde 828 kez telefon görüşmesi yaptığı tespit edip, davalı Ahmet A.’nın 500 bin lira maddi 500 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

DHA
Yayınlanma: 02.05.2024 - 12:07
Aşk-ı Memnu'yu aratmayan ihanete 1 milyon liralık tazminat
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Samsun’da yaşayan iki çocuk annesi Ayşe A., 2001 yılında evlendiği Ahmet A.’nın, kendisini hem yakın arkadaşı S.Ç. hem de dayısının eşi A.S. ile aldattığını öne sürerek, 23 Şubat 2021 yılında boşanma davası açtı. Samsun 2’nci Aile Mahkemesi’nde görülen davada, Ahmet A.’nın, A.S. ile 326 günde 828 kez telefon görüşmesi yaptığı tespit edildi. Ayşe A., kocası hakkındaki iddiaları, şahitleriyle de kanıtladı. Mahkeme heyeti 26 Nisan 2024’te görülen duruşmada, Ayşe A.’yı haklı bularak boşanmalarına karar verdi ve Ahmet A.’nın 500 bin lira maddi, 500 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Öte yandan, 10 yaşındaki U.A.’nın velayetinin anneye verilmesine, Ahmet A.’nın, eşi Ayşe A. ile oğlu B.A.’ya biner lira nafaka ödemesine karar verildi.

 


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