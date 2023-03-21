Asker eğlencesinde silahlı kavga: 7 yaralı

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 10:52

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 10:52

Güneş Mahallesi Ataman Sokak'ta önceki gece asker uğurlama eğlencesine gelen S.G. ve T.G., eğlenceyi düzenleyen kişiden para istedi. İstekleri geri çevrilen 2 kişiden T.G., yanındaki kurusıkı tabancayla havaya 8-9 el ateş etti. Araya girenler, ateş açan kişiyi bölgeden uzaklaştırdı.

ARKADAŞLARINI ÇAĞIRDI

Bir süre sonra T.G. ve S.G., eğlence yerine yaklaşık 10 kişilik arkadaş grubuyla geri geldi. Tartışma sırasında S.G. üzerinde taşıdığı gerçek tabancayla rastgele ateş etti.

Rıdvan A., Bülent G., Ali A., Buğra S., Gürcan Y., Sonay Bedirhan T. ve Nedim Ö. bacaklarından yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

T.G. ve S.G.'yi gözaltına alan polis, olay yerindeki incelemede 20'ye yakın boş kovan bulundu. Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.G. çıkarıldığı hakimlikte tutuklandı.