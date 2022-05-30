Asker eğlencesinde bekçilerle yaşanan gerginlikte 2'si uzman çavuş 5 kişi gözaltına alındı
Kırıkkale'de, asker eğlencesinde bekçilere silah teşhirinde ve mukavemette bulunan 2'si uzman çavuş 5 kişi gözaltına alındı. Takviyeye gelen polis ekiplerinin biber gazı sıkarak kalabalığı dağıtması nedeniyle etkilenen bazı vatandaşlar da hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 22.00 sıralarında Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. 1529'uncu sokakta düzenlenen asker eğlencesinde belinde tabanca olan 2 kişiyi fark eden bekçiler, şüphelilere kimlik sordu. İddiaya göre kimlik bilgisi istenilen kişilerden uzman çavuş M.B., bekçilere belindeki tabancayı gösterirken, yanındaki şüpheli ise tabancayı çevreye attı.
Bu sırada asker eğlencesinde bulunanlar da bekçilere tepki gösterip, müdahale etti.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kalabalığın takviyeye gelen polislere mukavemette bulunması üzerine gerginlik yaşandı. Polis ekipleri biber gazı sıkarak kalabalığı dağıtıp eğlenceyi sonlandırdı.
Çevrede yapılan aramada tabanca ele geçiren polis ekipleri, uzman çavuşlar M.B. ve E.B. ile olaya karışan O.Ö., H.I. ve H.Ö.'yü gözaltına aldı. Darp raporu alan bekçiler, şikayetçi oldu. Ayrıca, polis ekipleri etkinliği sonlandırırken biber gazından etkilenen bazı vatandaşlar da ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Soruşturma sürdürülüyor.
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