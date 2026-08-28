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Asker uğurlama mevlidinde yemek yiyen 40 kişi hastanelik oldu

Asker uğurlama mevlidinde yemek yiyen 40 kişi hastanelik oldu

28.08.2026 13:40:00
Güncellenme:
AA
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Asker uğurlama mevlidinde yemek yiyen 40 kişi hastanelik oldu

Tokat'ta asker uğurlama mevlidinde yemek yedikten sonra rahatsızlanan 40 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

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Erbaa ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi'nde düzenlenen asker uğurlama mevlidinde yemek yiyen bazı kişiler, bir süre sonra bulantı, halsizlik ve kusma şikâyetleri yaşamaya başladı.

Rahatsızlananlardan bazıları çağrılan ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı, bazıları ise kendi imkanlarıyla aynı hastaneye başvurdu.

Tedavileri tamamlanan 39 kişi taburcu edilirken, bir kişinin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Erbaa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, mevlitte ikram edilen yemeklerden numune aldı.

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