‘Askeri casusluk’ davasında yeni gelişme: Eski MKE Başkanı İsmet Sayhan'a tahliye kararı!

‘ASSAN Group’a yönelik, aralarında eski MKE Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan’ın da bulunduğu 5 sanığın yargılandığı davanın görülmesine İstanbul 28’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Sanıklar hakkında “Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri amacı dışında kullanma, hile ile alma ve çalma” suçlarından 10 yıldan 36 yıla kadar değişen hapis cezaları talep edildi.

Duruşmaya tutuksuz sanıklar Mesut Ateş, Emin Öner ve Gürcan Okumuş ile taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanık İsmet Sayhan ise duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

MHP'ye yakınlığıyla bilinen Sayhan, liderliğini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "dava arkadaşım" dediği Selahattin Yılmaz'ın yaptığı iddia edilen silahlı suç örgütüne üyelik ve casuslukla suçlanıyordu.

ADLİ KONTROLLERİN KALDIRILMASINI İSTEDİLER

Tutuksuz sanık Mesut Ateş, ev hapsinin kaldırılmasını talep ederek, “Kelepçeyle beraber ev hapsindeyim. Bazı sağlık sorunlarım oldu. İzin alarak hastaneye gittim ama bir sıkıntı olacak, gidemeyeceğim diye korkuyorum. Ev hapsimin kalkmasını talep ediyorum” dedi.

Emin Öner de ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını istedi. Öner ayrıca şahsi mal varlığı üzerindeki tedbir ile şirketleri üzerindeki kayyumun kaldırılmasını talep etti.

Gürcan Okumuş ise yurt dışına çıkış yasağının mesleki yaşamını etkilediğini belirterek yasağın kaldırılmasını ve beraatini istedi.

SAYHAN: “TAHLİYEMİ TALEP EDİYORUM”

İsmet Sayhan, hakkındaki suçlamalara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Daha önce ayrıntılı beyanlarda bulundum, kısa bir beyanda bulunacağım. İddianamede her sanığın ismi belirtilerek o sanıklara yüklenen suçlar ve eylemler ayrı ayrı belirtilmiş. Benimle ilgili olarak da Makine ve Kimya AŞ’nin dilekçesi alınarak 4 durum belirlenmiştir.

İddia makamı da söz konusu 4 durumu aynen almıştır. TCK’nın 326’ncı maddesi kapsamında bu 4 durum değerlendirilemez. Bu kapsamda herhangi bir şekilde suç oluşturması da mümkün değil. Şahsıma yönelik suçlamalarla ilgili tüm deliller toplanmış durumda. Tahliyemi talep ediyorum”

İSMET SAYHAN’A TAHLİYE

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık İsmet Sayhan’ın tahliyesine karar verdi.

Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.