Askeri kamuflaj kıyafetiyle toplu taşımaya binen yabancı şahsa gözaltı

Yayınlanma: 25.10.2024 - 12:35

Güncelleme: 25.10.2024 - 12:36

Edinilen bilgiye göre, askeri kamuflaj giyen ve Türkçe dışında bir dilde konuşan bir kişinin toplu taşıma aracında yolculuk yaparken çekilmiş görüntüleri sosyal medyada yer aldı. Bunun üzerine İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü inceleme başlattı.

Kamuflajlı kişinin kimliğini belirleyen polis, Beylikdüzü'nde şüpheliyi gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, şüpheli hakkında "usulsüz kamu elbisesi veya nişanesi kullanmak" suçundan işlem yapıldı. Açıklamada, şüphelinin sınır dışı işlemleri için İstanbul İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği belirtildi.