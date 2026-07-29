ASKİ’den Turgut Altınok’a suç duyurusu: ‘Halkı korku, panik ve endişeye sevk ediyor’

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) bağlı ASKİ Genel Müdürlüğü, Ankara’nın içme suyuna ilişkin kamuoyunda korku, panik ve endişe oluşturabilecek nitelikte paylaşımlar yaparak “Ankara’da musluklardan zehir akıyor” diyen eski Keçiören Belediye Başkanı ve 31 Mart Yerel Seçimleri ABB başkan adayı Turgut Altınok hakkında Halkı korku panik ve endişeye sevk etmek, alenen yanlış bilgiyi yaymak ve dezenformasyon suçlamalarıyla suç duyurusunda bulundu.

ASKİ tarafından yapılan başvuruda, Ankara’da şebekeye verilen içme suyunun Sağlık Bakanlığı Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’nün denetimleri ile ASKİ laboratuvarlarında 7 gün 24 saat esasına göre düzenli olarak analiz edildiği, elde edilen sonuçların ise her ay kamuoyuyla paylaşıldığı anımsatıldı. Buna karşın Altınok’un sosyal medya hesabından yaptığı, “Ankara’da musluklardan zehir akıyor” ifadelerini içeren paylaşımın bilimsel veriler ve resmi analiz sonuçlarıyla bağdaşmadığı, kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşıdığı belirtildi.