ASM kiralarına yüzde 350'lik zam: Kamu hizmeti fahiş kira artışlarına terk edilemez

Elazığ’da bazı Aile Sağlığı Merkezlerinin (ASM) kira bedellerinde olağanın çok üzerinde artış yapılması aile hekimlerinin tepkisine neden oldu. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bazı ASM’lerin kira bedellerinin yüzde 350’ye varan oranlarda artırıldığının ifade edildiğini açıkladı.

Tek taraflı biçimde dayatılan ve fahiş nitelik taşıyan kira artışlarının kabul edilmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Mehlepçi, "Aile Sağlığı Merkezleri birer ticarethane değildir. ASM’ler vatandaşlarımızın koruyucu sağlık hizmetlerine, muayene, takip, aşılama ve diğer birinci basamak sağlık hizmetlerine erişimini sağlayan, kamu sağlık sisteminin temel yapı taşlarından biridir” dedi.

"SAĞLIK HİZMETİNE ERİŞİMİ DE ETKİLER"

Aile hekimlerinin görevinin kira artışlarının altında ezilmek değil, yurttaşlara nitelikli sağlık hizmeti sunmak olduğunu söyleyen Mehlepçi, "ASM’lerin giderlerini sürdürülemez hale getirecek her uygulama yalnızca aile hekimlerini ve aile sağlığı çalışanlarını değil, doğrudan doğruya birinci basamak sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğini ve vatandaşlarımızın sağlık hizmetine erişimini etkiler” diye konuştu.

Birinci basamak sağlık hizmetinin sürekliliğinin korunması gerektiğine dikkat çeken Mehlepçi, “Aile Sağlığı Merkezleri ticarethane değildir, aile hekimliği kamu hizmetidir. Kamu hizmetinin sürdürülebilirliği fahiş kira artışlarına terk edilemez” ifadelerini kullandı.

HUKUK KOMİSYONU İNCELEME BAŞLATTI

Birlik ve Dayanışma Sendikası Elazığ’daki ASM kira artışlarına ilişkin iddiaları hukuk komisyonu ve avukatları aracılığıyla incelemeye aldı. Mevzuata, sözleşmelere ve hukukun temel ilkelerine aykırılık tespit edilmesi durumunda gerekli idari ve hukuki girişimlerin başlatılacağını açıklayan Dr. Mehlepçi, “Üyelerimizin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla gerekli idari ve hukuki girişimlerde bulunacak, sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız” dedi.