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Asuman Erdoğan kimdir? AKP Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan'ın eşi kim?

Asuman Erdoğan kimdir? AKP Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan'ın eşi kim?

27.09.2026 23:50:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Asuman Erdoğan kimdir? AKP Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan'ın eşi kim?

Fon soruşturması kapsamında bazı firmalara yönelik malvarlığı tedbirlerinin kaldırıldığı bildirildi. Tedbir talep edilen şirketler arasında AKP milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşi Fatih Erdoğan’ın yönettiği Pasifik GYO ile Akkuyu Nükleer Santrali’nin ana yüklenicilerinden IC İçtaş İnşaat da yer aldı. Peki, Asuman Erdoğan kimdir? AKP Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan'ın eşi kim?
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Fon soruşturması kapsamında firmalara uygulanan malvarlığı tedbirleri kaldırıldı. Tedbir talep edilen şirketler arasında AKP milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşi Fatih Erdoğan’ın yönetimindeki Pasifik GYO ile IC İçtaş İnşaat da yer aldı. Peki, Asuman Erdoğan kimdir? AKP Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan'ın eşi kim?

ASUMAN ERDOĞAN KİMDİR?

Asuman Erdoğan 1980 yılında Ankara'da doğdu. İlköğretimi ve ortaöğrenimini Ankara'da tamamladı. Üniversite sınavında ise Boğaziçi Üniversitesini kazandı ve burada yabancı diller bölümünü bitirdi. Bir süre devlet okullarında İngilizce öğretmenliği yaptıktan sonra AKP'ye katıldı. AKP Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK üyeliği görevine seçildi. Daha sonra AKP Genel Merkez Gençlik Kolları Eğitim İşleri Başkanlığı görevini devam ettirdi.

27. ve 28. Dönem Ankara Milletvekilidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu üyeliği, önceki dönem Asya Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Halen TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi ve Parlamentolar Arası Birlik (PAB)’ın Türk Grubu Başkanıdır.

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ASUMAN ERDOĞAN'IN EŞİ KİM?

Fatih Erdoğan, Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanıdır. Pasifik Holding’in resmi yönetim kurulu sayfasına göre 1977 yılında Rize’de doğdu ve Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden 1999’da mezun oldu. Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş. ve Pasifik GYO dahil olmak üzere grubun çeşitli şirketlerinde yönetim kurulu başkanlığı görevlerini yürütüyor.

İlgili Konular: #AKP #Fatih Erdoğan #Asuman Erdoğan

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