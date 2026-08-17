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Asuman Şen kimdir? Menderes Belediyesi Başkanvekili Asuman Şen kaç yaşında?

Asuman Şen kimdir? Menderes Belediyesi Başkanvekili Asuman Şen kaç yaşında?

17.08.2026 17:43:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Asuman Şen kimdir? Menderes Belediyesi Başkanvekili Asuman Şen kaç yaşında?

İzmir Menderes Belediyesi'nde Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in tutuklanmasının ardından başkanvekili seçimi yapıldı. Seçimde AKP, CHP ve YENİ Parti aday çıkardı. Seçimi AKP'nin adayı Asuman Şen kazandı. Peki, Asuman Şen kimdir? Menderes Belediyesi Başkanvekili Asuman Şen kaç yaşında?
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İzmir Menderes Belediyesi Başkanvekilliği seçimini AKP'nin adayı Asuman Şen kazandı. Peki, Asuman Şen kimdir? Menderes Belediyesi Başkanvekili Asuman Şen kaç yaşında?

ASUMAN ŞEN KİMDİR? 

Asuman Şen, uzun yıllardır İzmir ve Menderes bölgesinde aktif siyaset yürüten AKP'li bir yerel politikacıdır. 

Şen'in siyasi ve bürokratik kariyerinde öne çıkan görevler şunlardır:

AKP Menderes İlçe Kadın Kolları Başkanlığı

AKP İzmir İl Teşkilat Çalışmaları

Menderes Belediyesi Meclis Üyeliği

Menderes Belediyesi Başkanvekilliği

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