İzmir Menderes Belediyesi Başkanvekilliği seçimini AKP'nin adayı Asuman Şen kazandı. Peki, Asuman Şen kimdir? Menderes Belediyesi Başkanvekili Asuman Şen kaç yaşında?
ASUMAN ŞEN KİMDİR?
Asuman Şen, uzun yıllardır İzmir ve Menderes bölgesinde aktif siyaset yürüten AKP'li bir yerel politikacıdır.
Şen'in siyasi ve bürokratik kariyerinde öne çıkan görevler şunlardır:
AKP Menderes İlçe Kadın Kolları Başkanlığı
AKP İzmir İl Teşkilat Çalışmaları
Menderes Belediyesi Meclis Üyeliği
Menderes Belediyesi Başkanvekilliği