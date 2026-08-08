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ATA AÖF yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavı ne zaman yapılacak? ATA AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı?

ATA AÖF yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavı ne zaman yapılacak? ATA AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı?

8.08.2026 18:26:00
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Haber Merkezi
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ATA AÖF yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavı ne zaman yapılacak? ATA AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2025-2026 eğitim öğretim yılı yaz okulu takvimi belli oldu. Peki, ATA AÖF yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavı ne zaman yapılacak? ATA AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı?
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ATA AÖF öğrencilerinin merakla beklediği yaz okulu ve Mezuniyet Üç Ders Sınavı takvimi açıklandı. Peki, ATA AÖF yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavı ne zaman yapılacak? ATA AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı?

ATA AÖF YAZ OKULU VE MEZUNİYET ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

Yaz Okulu Dönem Sonu Sınavı ile Mezuniyet Üç Ders Sınavı 13 Eylül 2026’da, Türkiye'deki 81 il ile Azerbaycan/Bakü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) eş zamanlı ve yüz yüze gerçekleştirilecek.

Sınav giriş belgeleri, sınav tarihinden en geç 5 gün önce yayımlanacak.

Bir öğrenci aynı dönemde hem Yaz Okulu'na hem de Mezuniyet Üç Ders Sınavı'na katılamaz. Mezuniyet Üç Ders Sınavı'na girme hakkı bulunan öğrenciler, yaz okuluna kayıt yaptırmaları halinde yalnızca Yaz Okulu Dönem Sonu Sınavı'na katılabilecek, Mezuniyet Üç Ders Sınavı'na giremeyecek.

ATA AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?

ATA AÖF yaz okulu kayıtları 10-16 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak. İl sınav tercihleri de 10-23 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılabilecek.

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