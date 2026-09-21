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Atakum Belediyesi işçileri nöbet eylemini sonlandırdı

Atakum Belediyesi işçileri nöbet eylemini sonlandırdı

21.09.2026 09:29:00
Güncellenme:
ANKA
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Atakum Belediyesi işçileri nöbet eylemini sonlandırdı

Atakum Belediyesi işçilerinin, haklarının ve ücretlerinin ödenmesi talebiyle başlattıkları nöbet eylemi 15. gününde sona erdi.

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Atakum Belediyesi işçileri, haklarının ve ücretlerinin ödenmesi talebiyle başlattıkları nöbet eylemini 15. gününde sonlandırdı.

''HENÜZ ÖDEME YAPILMADI''

Atakum Belediyesi İşçi Dayanışması adına açıklama yapan Fatma Ayyıldız Sayım, mücadele sürecinde somut kazanımlar elde edildiğini, ancak belediye bünyesinde bulunan Kültür Sanat A.Ş. işçilerinin hak edilmiş ücretlerine ilişkin henüz ödeme yapılmadığına dikkat çekerek, "Bugün itibarıyla nöbet eylemimizi içimiz buruk bir şekilde sonlandırıyoruz” dedi.

İlgili Konular: #İşçi #Atakum