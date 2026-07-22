Atakum Belediyesi işçileri, ödenmeyen ücretleri nedeniyle Genel-İş Sendikası'nı protesto etti

Genel-İş Sendikası Samsun Şubesi önündeki protestoda "Atakum Belediyesi İşçi Dayanışması" adına hazırlanan basın açıklamasını Fatma Ayyıldız Sayım okudu.

4 AYDIR ÜCRET ALAMIYORLAR

Açıklamada, Atakum Belediyesi işçilerinin dört aydır alın ücretlerini alamadığı ancak sorunun yalnızca son dört aya ait olmadığı, işçi ücretlerinin son yerel seçimlerden bu yana düzensiz ödendiği ifade edildi.

Aradan geçen zamana rağmen soruna kalıcı çözüm üretilmediği, işçilerin sürekli yeni ödeme vaatleriyle bekletildikleri kaydedilen açıklamada, ücretin barınmanın, beslenmenin, çocukların eğitimini sürdürebilmesinin ve insanca yaşayabilmenin temel güvencesi olduğu hatırlatıldı.

EN TEMEL İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAMAYAN YÜZLERCE BELEDİYE İŞÇİSİ BULUNUYOR

Açıklamada, dört aydır kira ödeyemeyen, kredi ve borç yükü altında ezilen, markete veresiye yazdırmak zorunda kalan ve çocuklarının en temel ihtiyaçlarını karşılayamayan yüzlerce belediye işçisi bulunduğu belirtilerek, yaşanan tablonun ne normal ne de kabul edilebilir olduğu vurgulandı.

İşçiler, mağduriyetin yalnızca geciken ücretlerle sınırlı olmadığı, işçilerin iradesine başvurulmadan yürütülen toplu iş sözleşmesi sürecinde yıllar içinde kazanılmış birçok hakkın geriye gittiği, ücretlerin ise yüksek enflasyon karşısında hızla eridiği ifade edilen açıklamada, Genel-İş Sendikası'nın ise süreç boyunca yeterli mücadeleyi örgütleyemediği, işçileri yalnız bıraktığı ve mağduriyet karşısında güçlü ve kararlı bir duruş sergileyemediği savunuldu.

Açıklamada, temsilcilik makamının yalnızca aidat toplamak, seçim dönemlerinde görünmek ya da yöneticilerle iyi ilişkiler kurmak olmadığı belirtilerek, "Temsilcilik, işçinin sesi olmak, gerektiğinde en önde yürümek ve emeğin hakkını sonuna kadar savunmaktır" ifadelerine yer verildi.

Basın açıklamasında Atakum Belediyesi'ne de çağrıda bulunularak, biriken tüm ücretlerin derhal ödenmesi ve ücret ödemelerine ilişkin şeffaf ve bağlayıcı bir takvimin paylaşılması istendi.