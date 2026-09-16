Atakum Belediyesi işçilerinin 8 günlük açlık grevi sona erdi

Atakum Belediyesi bahçesine kurulan direniş çadırında düzenlenen basın açıklamasını İşçi Dayanışması adına Fatma Ayyıldız Sayım okudu.

Sayım, temel taleplerinin işçilerin tüm alacaklarının ödenmesi, şeffaf bir ödeme programı hazırlanarak işçiler ve kamuoyuyla paylaşılması olduğunu belirtti.

Sayım, “Geldiğimiz nokta itibarıyla direnişimizin 11’inci, açlık grevimizin 8’inci gününde alacaklarımızın bir bölümünün hesaplarımıza yatırıldığını tüm kamuoyuna duyururuz” dedi.

AÇLIK GREVİ SONA ERDİRİLDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından 8 gündür sürdürülen açlık grevinin sona erdirildiğini açıklayan Sayım, eylemin işçiler ve aileleri üzerinde oluşturduğu kaygının farkında olduklarını söyledi.

Sayım, “İlk kazanımımızın bir sonucu olarak gerçek bir kazanımla açlık grevimizi sonlandırdığımızı tüm kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz” diye konuştu.

Açlık grevinin sona ermesinin direnişin sona erdiği anlamına gelmediğini vurgulayan Sayım, işçilerin tüm alacaklarının ödenmesi ve ödeme planının açıklanması gerektiğini belirtti.

“DİRENİŞ ÇADIRIMIZI KALDIRMAYACAĞIZ”

Atakum Belediyesi’nde yetkili Genel-İş Sendikası'nın aldığı iş bırakma kararını olumlu bulduklarını ifade eden Sayım, işçilerin bu eyleme de destek verdiğini söyledi.

Nöbet eylemlerinin devam edeceğini belirten Sayım, “Taleplerimiz gerçekleşene kadar nöbet eylemimizi sonlandırmayacağımızı, Atakum Belediyesi bahçesine kurduğumuz direniş çadırını kaldırmayacağımızı da ilan etmek istiyoruz” dedi.