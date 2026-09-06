Atakum Belediyesi’nde işçiler aylardır maaş bekliyor: ‘Sadaka değil ücretimizi istiyoruz’

Atakum Belediyesi’nde aylardır ödenmeyen işçi ücretleri, belediyenin eylül ayı olağan meclis toplantısına taşındı. Geçen ay meclisten kredi kullanılması yönünde karar çıkmasına karşın başvurunun sonuçlanmaması ve ödemelerin yapılamaması üzerine DİSK Genel-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Mutlu Karabacak toplantı salonuna girerek tepki gösterdi.

İşçilerin geçinemediğini ve maaşların bir an önce ödenmesi gerektiğini söyleyen Karabacak’ın sesini yükseltmesi üzerine meclis başkanvekili Halil Taşkın araya girdi. Taşkın, konunun toplantının ardından meclis dışında ele alınabileceğini belirterek oturumu sonlandırdı. Karabacak daha sonra sendika üyeleriyle belediye binası önünde basın açıklaması yaptı.

Yüksek enflasyon ve düşen alım gücü nedeniyle belediye işçilerinin zaten geçinmekte zorlandığını vurgulayan Karabacak, “Şimdi bir de aylarca ücret alamamanın çaresizliğiyle baş başa bırakılıyoruz. Sadaka değil, aylar önce hak ettiğimiz ücretlerimizi istiyoruz” ifadelerini kullandı. Karabacak, “Bu durumun devam etmesi halinde iş bırakmalar gerçekleştireceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın” dedi.