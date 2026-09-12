Atakum Belediyesi’nde maaş eylemi büyüyor: İşçiler iş bırakacak

Ata kum Belediyesi’nde son beş ayda derinleşen maaş krizinde gerilim arttı. Bazı belediye işçilerinin belediye binası önünde açlık grevine başlamasının ardından DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası Samsun Şubesi, 15 Eylül Salı günü tüm birimlerde bir gün süreyle iş bırakılacağını duyurdu. Sendika şube yönetim kurulu ile işyeri işçi temsilcilerinin üyelere gönderdiği mesajda, ücretlerin düzenli ödenmemesi sorununun yaklaşık 2.5 yıldır sürdüğü belirtildi. 15 Eylül’deki eylemin “bir başlangıç” olduğu belirtilen mesajda, sorunun çözülmemesi durumda eylemlerin daha geniş kapsamlı sürdürüleceği vurgulandı. ‘Emeğimizi istiyoruz’ Sendika, “Biz kavga istemiyoruz, hakkımızı istiyoruz. 2.5 yıldır bekliyoruz. Artık maaşımızı istiyoruz” ifadelerini kullandı. Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel ise DİSK Genelİş Samsun Şube Başkanı Mutlu Karabacak ile çalışanlarla bir araya geldi. Maaş gecikmesinin İller Bankası’ndaki teminat mektubu sürecinden kaynaklandığını savunan Türkel, mektubun ağustos ayındaki belediye meclisinde kabul edilerek Ankara’ya gönderildiğini söyledi. Türkel, “Mektup gelmek üzere. İller Bankası’nda teminat mektubuna imza atılmasının ardından ertesi gün maaşlar da yatacak” dedi. Genel-İş Samsun Şube Başkanı Mutlu Karabacak, belediye önünde açlık grevi ve çadır eylemi yapan işçilere ilişkin farklı bir değerlendirmede bulundu. Eylemlerin yaklaşan sendika seçimleriyle bağlantılı olduğunu savunan Karabacak, “Seçim varsa çıkarsınız, kendinizi tanıtırsınız. İşçi arkadaşlarımız onları seçerse biz bırakır geçeriz” dedi.