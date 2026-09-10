Atakum’da beş aydır ücret alamayan işçiler açlık grevine başladı

Samsun’da Atakum Belediyesi’nde çalışan ve 5 aydır ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle eylem başlatan işçiler, nöbetlerinin dördüncü gününde açlık grevine başladı.

İşçileri ziyaret eden YENİ Parti ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) temsilcileri, ücretlerin ödenmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi çağrısında bulundu. YENİ Parti Samsun Milletvekili Murat Çan, il başkanı Mehmet Özdağ, Atakum ilçe başkanı Adem Kürek ve İlkadım ilçe başkanı Umut Alkaç’ın da aralarında bulunduğu parti heyeti, Atakum Belediyesi önünde açlık grevini sürdüren işçileri ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Çan, işçilerin yaşadığı sorunun yalnızca ekonomik olmadığını belirterek “Bizim için esas olan insandır, alın teridir ve haktır” dedi.

TKP’den yapılan açıklamada, işçilerin alacaklarının ödenmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve mobbing iddialarının son bulması istendi.