Atakum’da maaş eyleminde dördüncü gün: İşçi fenalaşıp yere yığıldı

Samsun Atakum Belediyesi önünde bir süredir eylem yapan işçiler, taleplerini duyurmak amacıyla açlık grevi sürdürüyor.
Dört gündür açlık grevine katılan işçilerden Tuncay Şahin eylem sırasında fenalaşarak yere yığıldı.
Şahin’in bayılması üzerine çevresindeki işçiler müdahalede bulunurken sağlık ekiplerine haber verildi. Olay sırasında Şahin’in yanında bulunan işçi arkadaşları, fenalaşan arkadaşlarına alkışlarla destek verdi.
Atakum Belediyesi işçileri, 5 aylık maaş ve 1 tediye alacaklarının bulunduğunu belirterek 8 Eylül’de sürdürdükleri eylemi açlık grevine dönüştürmüştü.