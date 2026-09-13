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Atakum’da maaş eyleminde dördüncü gün: İşçi fenalaşıp yere yığıldı

Atakum’da maaş eyleminde dördüncü gün: İşçi fenalaşıp yere yığıldı

13.09.2026 04:00:00
Güncellenme:
Cemil Ciğerim
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Atakum’da maaş eyleminde dördüncü gün: İşçi fenalaşıp yere yığıldı

Atakum Belediyesi önünde 5 aylık maaş ve 1 tediye alacakları için açlık grevi yapan işçilerden Tuncay Şahin, eylem sırasında fenalaştı. Şahin’in yere yığılması üzerine işçi arkadaşları müdahale ederken sağlık ekiplerine haber verildi.
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Samsun Atakum Belediyesi önünde bir süredir eylem yapan işçiler, taleplerini duyurmak amacıyla açlık grevi sürdürüyor.

Dört gündür açlık grevine katılan işçilerden Tuncay Şahin eylem sırasında fenalaşarak yere yığıldı.

Şahin’in bayılması üzerine çevresindeki işçiler müdahalede bulunurken sağlık ekiplerine haber verildi. Olay sırasında Şahin’in yanında bulunan işçi arkadaşları, fenalaşan arkadaşlarına alkışlarla destek verdi.

Atakum Belediyesi işçileri, 5 aylık maaş ve 1 tediye alacaklarının bulunduğunu belirterek 8 Eylül’de sürdürdükleri eylemi açlık grevine dönüştürmüştü. 

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