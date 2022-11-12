Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

cumhuriyet.com.tr
12 Kasım 2022 Cumartesi, 04:12
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre;

  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya görevden alındı ve bu suretle boşalan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'ne Muhittin Bilge getirildi.

  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda açık bulunan Çalışma Genel Müdür Yardımcılığı'na da İbrahim Akın atandı.

  • Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'ne Evren Altay getirildi.

  • Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nda açık bulunan Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü'ne Hakan Bayri atandı.

  • Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Selçuk Sevinç atandı.

  • Gençlik ve Spor Bakanlığı Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürü Kadir Kılıç, görevden alındı.

Resmi Gazete Atama

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