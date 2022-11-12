Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre;
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya görevden alındı ve bu suretle boşalan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'ne Muhittin Bilge getirildi.
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda açık bulunan Çalışma Genel Müdür Yardımcılığı'na da İbrahim Akın atandı.
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'ne Evren Altay getirildi.
- Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nda açık bulunan Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü'ne Hakan Bayri atandı.
- Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Selçuk Sevinç atandı.
- Gençlik ve Spor Bakanlığı Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürü Kadir Kılıç, görevden alındı.
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