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Ataşehir Belediyesi’ne operasyon… Tutuklu Başkan Adıgüzel’den tepki: ‘Zamanlaması manidar, maksadı çok açık’

Ataşehir Belediyesi’ne operasyon… Tutuklu Başkan Adıgüzel’den tepki: ‘Zamanlaması manidar, maksadı çok açık’

3.10.2026 21:13:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Ataşehir Belediyesi’ne operasyon… Tutuklu Başkan Adıgüzel’den tepki: ‘Zamanlaması manidar, maksadı çok açık’

Tutuklu Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Başkanvekili Murat Güneş, belediye meclis üyeleri ve çalışanlarının gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Gözaltıların zamanlamasını eleştiren Adıgüzel, “Siyasi iktidar siyasallaştırdığı yargı ile milletin yetki vermediği belediyelere çökmektedir” dedi.
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Tutuklu Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Başkanvekili Murat Güneş ile belediye meclis üyeleri ve çalışanlarının gözaltına alınmasının ardından açıklama yaptı. 

Gözaltılara ilişkin zamanlamaya dikkat çeken Adıgüzel şunları söyledi:

“Bu sabah Ataşehir Belediye Başkan Vekilimiz Murat Güneş’in, meclis üyelerimizin ve çalışma arkadaşlarımızın da gözaltına alındığını öğrendim.

Murat Güneş, görevden uzaklaştırılmamın ardından Ataşehir Belediye Meclisimizde yapılan demokratik seçimle 22 oy alarak Ataşehir halkının iradesini temsil etmek adına Belediye Başkan Vekilliği görevine seçildi.

6 belediye meclis üyemizin AK Parti’ye geçmesi, gelen istifa et baskılarına rağmen Murat Başkan’ın görevimizin başındayız açıklaması yapması karşısında bu operasyonun zamanlaması manidar, maksadı ise çok açıktır. Siyasi iktidar siyasallaştırdığı yargı ile milletin yetki vermediği belediyelere çökmektedir. Bunun adı; MİLLİ İRADE HIRSIZLIĞIDIR!

Bizim talebimiz son derece açıktır: Hukuk herkes için işletilmeli, süreç bütün yönleriyle şeffaf biçimde kamuoyuna açıklanmalıdır!

31 Mart 2024’te Ataşehir halkının sandıkta ortaya koyduğu irade bellidir. Belediye başkanını da belediye meclisini de Ataşehir halkı hiçbir tereddüte yer bırakmayacak şekilde seçmiş, 5 yıllığına görev vermiştir. Bu iradeye sahip çıkmak, yalnızca bizim değil demokrasiye inanan herkesin ortak sorumluluğudur.

Şunu özellikle ifade etmek istiyorum:

Ataşehir’in geleceğine kapalı kapılar ardında, karanlık hesaplar yapan bir avuç kendini bilmez değil, Ataşehir halkı karar verir. Meclis üyesi transferleri, tehditler, baskılar, gözaltılar ile Ataşehir Belediyesi’ni ele geçireceğini sananlara Ataşehir halkı en doğru cevabı günü geldiğinde verecektir.

Biz makamların değil, milletin iradesinin emanetçisiyiz. Ben Silivri’de de olsam, yol arkadaşlarımız gözaltında da olsa; Ataşehir’e hizmet etme sorumluluğumuzdan, millet iradesinin kutsallığına olan inancımızdan asla vazgeçmeyeceğiz.

Gözaltına alınan arkadaşlarımıza ve ailelerine dayanışma duygularımı iletiyor, evlatlarının gözlerinden öpüyorum.

Ataşehir’de son sözü; kişisel ikbal pazarlıkları için millet iradesini ihanet edenler değil, yine Ataşehir halkı söyleyecektir.”

İlgili Konular: #gözaltı #Onursal Adıgüzel #Ataşehir Belediyesi