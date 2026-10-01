Ataşehir’de 6 meclis üyesi AKP’ye geçmişti: Başkan Vekili Güneş’ten açıklama

Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, CHP listesinden seçilen 6 belediye meclis üyesinin AKP’ye geçmesinin ardından açıklama yaptı.
Güneş, seçmen iradesine yönelik müdahaleleri yakından takip ettiklerini belirterek, "18 Meclis üyemizle beraber görevimizin başındayız" dedi.
Güneş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ataşehir'de seçmen iradesine yönelik müdahaleleri yakından takip ediyoruz. Ataşehir’in geleceğine Ataşehir halkı karar verir. 18 Meclis üyemizle beraber görevimizin başındayız." ifadesini kullandı.