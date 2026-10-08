Ataşehir'de kritik seçim öncesi CHP'den bir istifa daha!

Ataşehir'de belediye başkan vekilliği seçimi öncesi siyasi hareketlilik sürüyor. CHP'li Meclis Üyesi Ekrem Köse, partisinden ayrıldığını duyurdu.

Köse'nin istifası, Belediye Meclisinin ekim ayı toplantısının birinci birleşiminde Meclis 1. Başkanvekili Tülay Uçar'ın başkanlığında yapılan oturumda açıklandı. Divan Kâtibi Seher Gülay, Köse'nin istifa dilekçesini Meclis üyelerine okudu.

Köse, dilekçesinde 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP listesinden Ataşehir Belediye Meclis Üyesi seçildiğini belirterek, bundan sonraki süreçte herhangi bir siyasi partiye bağlı olmadan görevini sürdüreceğini ifade etti.

KÖSE'NİN DİLEKÇESİNDE ŞU İFADELER YER ALDI:

“Ataşehir Belediye Meclis Başkanlığına, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunda CHP listesinden Ataşehir Belediyesi Meclis Üyesi olarak seçildim. Bundan sonraki süreçte siyasi parti üyeliğimden ayrılarak Ataşehir Belediyesi Meclis Üyeliğime bağımsız olarak devam etme kararı almış bulunmaktayım. Ekrem Köse.”

BAŞKAN VEKİLLİĞİ SEÇİMİ 10 EKİM'DE

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in tutuklanmasının ardından yapılan başkan vekilliği seçiminde Murat Güneş seçilmişti. Güneş de geçtiğimiz pazartesi günü tutuklandı.

Güneş'in tutuklanmasının ardından İstanbul Valiliği, Ataşehir Belediye Başkan Vekilliği seçiminin 10 Ekim'de yeniden yapılacağını duyurdu.

Seçime iki gün kala gelen Köse'nin istifası, Ataşehir Belediye Meclisi'ndeki siyasi dengelerin yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

6 CHP'Lİ AKP'YE GEÇMİŞTİ

Ataşehir Belediye Meclisi'nde daha önce de CHP'den ayrılan üyeler olmuştu.

Murat Güneş'in tutuklanmasından günler önce CHP'li 6 Meclis üyesi Yerel Gündemli Danışma Meclisi Toplantısı'nda AKP'ye katılmıştı.

AKP'ye geçen isimler Oğuz Sarul, Sinan Emrah Yıldırım, Fatih Evliyaoğlu, Abdullah Aslan, Cengiz Kayayurt ve Mehmet Alver olmuştu.